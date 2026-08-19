SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor einem Jahr eingebracht

Das Walliser Kantonalbank-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Walliser Kantonalbank-Anteile bei 127.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 78.740 Walliser Kantonalbank-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 157.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’362.20 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +23.62 Prozent.

Walliser Kantonalbank wurde am Markt mit 2.45 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch