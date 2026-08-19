Walliser Kantonalbank Aktie 30595120 / CH0305951201
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|Lukrativer Walliser Kantonalbank-Einstieg?
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19.08.2026 10:02:14
SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Walliser Kantonalbank-Aktien verdienen können.
Das Walliser Kantonalbank-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Walliser Kantonalbank-Anteile bei 127.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 78.740 Walliser Kantonalbank-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 157.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’362.20 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +23.62 Prozent.
Walliser Kantonalbank wurde am Markt mit 2.45 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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