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Walliser Kantonalbank Aktie 30595120 / CH0305951201

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Lukrativer Walliser Kantonalbank-Einstieg? 19.08.2026 10:02:14

SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Walliser Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Walliser Kantonalbank
156.40 CHF 0.81%
Kaufen Verkaufen

Das Walliser Kantonalbank-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Walliser Kantonalbank-Anteile bei 127.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 78.740 Walliser Kantonalbank-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 157.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’362.20 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +23.62 Prozent.

Walliser Kantonalbank wurde am Markt mit 2.45 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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