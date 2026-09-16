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Walliser Kantonalbank Aktie 30595120 / CH0305951201

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Walliser Kantonalbank-Investition im Blick 16.09.2026 10:02:28

SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Walliser Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Walliser Kantonalbank
160.51 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen

Die Walliser Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Walliser Kantonalbank-Aktie bei 128.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.781 Walliser Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 161.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126.17 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 26.17 Prozent.

Der Börsenwert von Walliser Kantonalbank belief sich jüngst auf 2.52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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