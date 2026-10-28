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|Profitable Walliser Kantonalbank-Anlage?
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28.10.2026 10:02:30
SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Walliser Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurde das Walliser Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 101.50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.985 Walliser Kantonalbank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 167.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 164.53 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 64.53 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Walliser Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 2.63 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Walliser Kantonalbank
Analysen zu Walliser Kantonalbank
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Walliser Kantonalbank am 28.10.2026
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