SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Walliser Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 101.50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.985 Walliser Kantonalbank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 167.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 164.53 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 64.53 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Walliser Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 2.63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch