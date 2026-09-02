SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Walliser Kantonalbank-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 103.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.709 Anteilen. Die gehaltenen Walliser Kantonalbank-Papiere wären am 01.09.2026 1’548.54 CHF wert, da der Schlussstand 159.50 CHF betrug. Mit einer Performance von +54.85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Walliser Kantonalbank einen Börsenwert von 2.53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch