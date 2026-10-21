Walliser Kantonalbank Aktie 30595120 / CH0305951201
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21.10.2026 10:02:15
SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Walliser Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 21.10.2023 wurde das Walliser Kantonalbank-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 111.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Walliser Kantonalbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 90.090 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’180.18 CHF, da sich der Wert einer Walliser Kantonalbank-Aktie am 20.10.2026 auf 168.50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 51.80 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Walliser Kantonalbank betrug jüngst 2.62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Walliser Kantonalbank am 21.10.2026
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