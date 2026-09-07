SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das VZ-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das VZ-Papier an diesem Tag bei 90.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.111 VZ-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 177.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 196.67 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 96.67 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete VZ eine Marktkapitalisierung von 6.97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch