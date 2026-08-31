SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die VZ-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die VZ-Aktie an diesem Tag 89.40 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 CHF in die VZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 111.857 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des VZ-Papiers auf 179.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20’044.74 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 100.45 Prozent.

VZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch