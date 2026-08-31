VZ Aktie 52875158 / CH0528751586
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|VZ-Anlage unter der Lupe
|
31.08.2026 10:02:22
SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in VZ gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die VZ-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die VZ-Aktie an diesem Tag 89.40 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 CHF in die VZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 111.857 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des VZ-Papiers auf 179.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20’044.74 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 100.45 Prozent.
VZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu VZ Holding AG
|
10:02
|SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Handel: SPI am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SIX-Handel: SPI am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SPI-Wert VZ-Aktie: Wäre ein Investment in VZ vor einem Jahr inzwischen lukrativ? (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Handel in Zürich: SPI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VZ von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Schwacher Handel: SPI zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu VZ Holding AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.