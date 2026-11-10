SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VP Bank von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das VP Bank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 82.20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.217 VP Bank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 95.10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115.69 CHF wert. Mit einer Performance von +15.69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für VP Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 596.02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch