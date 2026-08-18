SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel hätte eine VP Bank-Anlage von vor 3 Jahren eingefahren

Am 18.08.2023 wurden VP Bank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen VP Bank-Anteile an diesem Tag bei 90.60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.104 VP Bank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.08.2026 100.99 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 91.50 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 0.99 Prozent gleich.

Der Börsenwert von VP Bank belief sich jüngst auf 580.70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch