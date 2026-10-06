VP Bank Aktie 31548726 / LI0315487269
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06.10.2026 10:02:12
SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VP Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in VP Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem VP Bank-Papier statt. Zum Handelsende stand das VP Bank-Papier an diesem Tag bei 80.80 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in VP Bank-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.376 VP Bank-Aktien. Die gehaltenen VP Bank-Anteile wären am 05.10.2026 1’138.61 CHF wert, da der Schlussstand 92.00 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 13.86 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von VP Bank belief sich jüngst auf 583.22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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