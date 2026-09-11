Vontobel Aktie 1233554 / CH0012335540
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11.09.2026 10:02:23
SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vontobel-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Vontobel-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Vontobel-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Vontobel-Aktie an diesem Tag 61.40 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 162.866 Vontobel-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.09.2026 14’674.27 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 90.10 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +46.74 Prozent.
Der Marktwert von Vontobel betrug jüngst 5.03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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