SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vontobel-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Vontobel-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Vontobel-Aktie an diesem Tag 61.40 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 162.866 Vontobel-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.09.2026 14’674.27 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 90.10 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +46.74 Prozent.

Der Marktwert von Vontobel betrug jüngst 5.03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch