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Vontobel Aktie 1233554 / CH0012335540

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Lohnendes Vontobel-Investment? 28.08.2026 10:02:25

SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vontobel von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Vontobel-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vontobel
92.25 CHF 1.87%
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Vor 5 Jahren wurden Vontobel-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 85.50 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Vontobel-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.170 Vontobel-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 91.30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 106.78 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6.78 Prozent angewachsen.

Vontobel wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.10 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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