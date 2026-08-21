Vontobel Aktie 1233554 / CH0012335540
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21.08.2026 10:02:26
SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Vontobel-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Vontobel-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 55.30 CHF. Bei einem Vontobel-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 180.832 Vontobel-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’274.86 CHF, da sich der Wert einer Vontobel-Aktie am 20.08.2026 auf 90.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 62.75 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Vontobel eine Marktkapitalisierung von 5.01 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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