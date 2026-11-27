Heute vor 10 Jahren wurden Vontobel-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 51.10 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Vontobel-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19.569 Vontobel-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Vontobel-Papiers auf 87.30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’708.41 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 70.84 Prozent.

Der Vontobel-Wert an der Börse wurde auf 4.84 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch