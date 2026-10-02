SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde die Vontobel-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Vontobel-Papier 48.30 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Vontobel-Aktie investiert hat, hat nun 207.039 Anteile im Depot. Die gehaltenen Vontobel-Aktien wären am 01.10.2026 18’322.98 CHF wert, da der Schlussstand 88.50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83.23 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Vontobel eine Börsenbewertung in Höhe von 5.15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch