SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Vontobel-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 61.40 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Vontobel-Aktie investiert hat, hat nun 1.629 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 88.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144.63 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 44.63 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Vontobel belief sich zuletzt auf 5.00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch