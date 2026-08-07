Vontobel Aktie 1233554 / CH0012335540
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07.08.2026 10:02:29
SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Vontobel-Investment verdienen können.
Am 07.08.2016 wurde das Vontobel-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 45.40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.203 Vontobel-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 191.85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 87.10 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 91.85 Prozent.
Am Markt war Vontobel jüngst 4.83 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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