SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Villars SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Villars SA-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 610.00 CHF. Bei einem Villars SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.164 Villars SA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 585.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95.90 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 95.90 CHF entspricht einer negativen Performance von 4.10 Prozent.

Der Villars SA-Wert an der Börse wurde auf 63.11 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch