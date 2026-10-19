SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren angefallen

Am 19.10.2023 wurde das Vetropack A-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Vetropack A-Papier bei 36.70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 272.480 Vetropack A-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 16.10.2026 5’122.62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18.80 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 48.77 Prozent.

Der Vetropack A-Wert an der Börse wurde auf 372.05 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch