Vetropack a Aktie 53023559 / CH0530235594
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12.10.2026 10:02:29
SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Vetropack A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde die Vetropack A-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Vetropack A-Papier 23.20 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 43.103 Vetropack A-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 787.93 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Anteils am 09.10.2026 auf 18.28 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 21.21 Prozent.
Zuletzt verbuchte Vetropack A einen Börsenwert von 362.89 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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