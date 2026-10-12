SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Vetropack A-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Vetropack A-Papier 23.20 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 43.103 Vetropack A-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 787.93 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Anteils am 09.10.2026 auf 18.28 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 21.21 Prozent.

Zuletzt verbuchte Vetropack A einen Börsenwert von 362.89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch