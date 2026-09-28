Vetropack a Aktie 53023559 / CH0530235594
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|Lukratives Vetropack A-Investment?
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28.09.2026 10:02:19
SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Vetropack A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Vetropack A-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Vetropack A-Anteile betrug an diesem Tag 58.10 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 172.117 Vetropack A-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 19.42 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’342.51 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 66.57 Prozent.
Insgesamt war Vetropack A zuletzt 385.06 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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