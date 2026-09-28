SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Vetropack A-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Vetropack A-Anteile betrug an diesem Tag 58.10 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 172.117 Vetropack A-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 19.42 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’342.51 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 66.57 Prozent.

Insgesamt war Vetropack A zuletzt 385.06 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch