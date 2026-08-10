SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Vetropack A-Aktie statt. Der Schlusskurs der Vetropack A-Aktie betrug an diesem Tag 30.96 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vetropack A-Aktie investiert, befänden sich nun 32.300 Vetropack A-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (18.34 CHF), wäre das Investment nun 592.38 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40.76 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Vetropack A belief sich zuletzt auf 363.18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch