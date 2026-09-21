SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vaudoise Versicherungen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die Vaudoise Versicherungen-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 447.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22.371 Vaudoise Versicherungen-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’845.64 CHF, da sich der Wert einer Vaudoise Versicherungen-Aktie am 18.09.2026 auf 753.00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 68.46 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Vaudoise Versicherungen eine Marktkapitalisierung von 2.19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch