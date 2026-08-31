SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Vaudoise Versicherungen-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 510.50 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 19.589 Vaudoise Versicherungen-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’024.49 CHF, da sich der Wert eines Vaudoise Versicherungen-Papiers am 28.08.2026 auf 767.00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 50.24 Prozent.

Vaudoise Versicherungen wurde am Markt mit 2.24 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch