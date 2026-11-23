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|Lukrativer Vaudoise Versicherungen-Einstieg?
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23.11.2026 10:02:22
SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Vaudoise Versicherungen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 23.11.2016 wurden Vaudoise Versicherungen-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Vaudoise Versicherungen-Aktie an diesem Tag 480.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20.833 Anteilen. Die gehaltenen Vaudoise Versicherungen-Anteile wären am 20.11.2026 15’458.33 CHF wert, da der Schlussstand 742.00 CHF betrug. Aus 10’000 CHF wurden somit 15’458.33 CHF, was einer positiven Performance von 54.58 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Vaudoise Versicherungen belief sich zuletzt auf 2.16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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