Am 23.11.2023 wurde die VAT-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 375.20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die VAT-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.665 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’315.83 CHF, da sich der Wert einer VAT-Aktie am 20.11.2026 auf 493.70 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 31.58 Prozent vermehrt.

Am Markt war VAT jüngst 14.79 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch