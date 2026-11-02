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02.11.2026 10:02:26
SPI-Wert VAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VAT-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in VAT-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 5 Jahren wurden VAT-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 453.40 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das VAT-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.206 VAT-Anteilen. Die gehaltenen VAT-Papiere wären am 30.10.2026 1’254.08 CHF wert, da der Schlussstand 568.60 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +25.41 Prozent.
Jüngst verzeichnete VAT eine Marktkapitalisierung von 17.03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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