SPI-Wert VAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VAT-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden VAT-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 453.40 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das VAT-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.206 VAT-Anteilen. Die gehaltenen VAT-Papiere wären am 30.10.2026 1’254.08 CHF wert, da der Schlussstand 568.60 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +25.41 Prozent.

Jüngst verzeichnete VAT eine Marktkapitalisierung von 17.03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch