SPI-Wert VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der VAT-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 330.60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das VAT-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.302 VAT-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2026 161.34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 533.40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 61.34 Prozent.

VAT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.00 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch