SPI-Wert VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor 10 Jahren eingefahren

Am 17.08.2016 wurde das VAT-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das VAT-Papier an diesem Tag bei 66.50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 150.376 VAT-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 97’052.63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 645.40 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 870.53 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete VAT eine Marktkapitalisierung von 19.30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch