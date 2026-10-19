SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Varia US Properties von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Varia US Properties-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 20.10 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 497.512 Varia US Properties-Aktien. Die gehaltenen Varia US Properties-Anteile wären am 16.10.2026 5’970.15 CHF wert, da der Schlussstand 12.00 CHF betrug. Mit einer Performance von -40.30 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Varia US Properties belief sich zuletzt auf 121.30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch