SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Varia US Properties von vor 3 Jahren bedeutet

Am 28.09.2023 wurde das Varia US Properties-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Varia US Properties-Anteile bei 37.10 CHF. Wer vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Varia US Properties-Aktie investiert hat, hat nun 269.542 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12.70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’423.18 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 65.77 Prozent verkleinert.

Am Markt war Varia US Properties jüngst 128.63 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch