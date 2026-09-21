SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Varia US Properties von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Varia US Properties-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 21.00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Varia US Properties-Aktie investierten, hätten nun 47.619 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 607.14 CHF, da sich der Wert einer Varia US Properties-Aktie am 18.09.2026 auf 12.75 CHF belief. Mit einer Performance von -39.29 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Varia US Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 129.05 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch