Varia US Properties Aktie 30528529 / CH0305285295
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21.09.2026 10:02:30
SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Varia US Properties von vor einem Jahr bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Varia US Properties-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Varia US Properties-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 21.00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Varia US Properties-Aktie investierten, hätten nun 47.619 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 607.14 CHF, da sich der Wert einer Varia US Properties-Aktie am 18.09.2026 auf 12.75 CHF belief. Mit einer Performance von -39.29 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Varia US Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 129.05 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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