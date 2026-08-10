Varia US Properties Aktie 30528529 / CH0305285295
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10.08.2026 10:02:24
SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Varia US Properties von vor 5 Jahren gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Varia US Properties-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Varia US Properties-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Varia US Properties-Anteile bei 38.70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Varia US Properties-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25.840 Anteilen. Die gehaltenen Varia US Properties-Anteile wären am 07.08.2026 325.58 CHF wert, da der Schlussstand 12.60 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 67.44 Prozent gesunken.
Varia US Properties war somit zuletzt am Markt 127.45 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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