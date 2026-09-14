SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Valiant-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 88.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Valiant-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 113.636 Valiant-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17’113.64 CHF, da sich der Wert eines Valiant-Anteils am 11.09.2026 auf 150.60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 71.14 Prozent gestiegen.

Valiant wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.37 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch