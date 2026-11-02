SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Valiant-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Valiant-Anteile bei 97.60 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.025 Valiant-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 145.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148.57 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 148.57 CHF entspricht einer Performance von +48.57 Prozent.

Jüngst verzeichnete Valiant eine Marktkapitalisierung von 2.28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch