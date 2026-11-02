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02.11.2026 10:02:26
SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Valiant-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde das Valiant-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Valiant-Anteile bei 97.60 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.025 Valiant-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 145.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148.57 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 148.57 CHF entspricht einer Performance von +48.57 Prozent.
Jüngst verzeichnete Valiant eine Marktkapitalisierung von 2.28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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