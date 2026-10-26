SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein V-Zug-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 26.10.2023 wurde das V-Zug-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 58.80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die V-Zug-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 170.068 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 40.65 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’913.27 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 30.87 Prozent.

Die Erstnotiz des V-Zug-Papiers fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der V-Zug-Aktie bei 72.00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch