SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in V-Zug von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der V-Zug-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der V-Zug-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 40.70 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 245.700 V-Zug-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’343.98 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Anteils am 13.11.2026 auf 42.10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3.44 Prozent erhöht.

Die Erstnotiz des V-Zug-Anteils fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des V-Zug-Papiers lag beim Börsengang bei 72.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch