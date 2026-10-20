TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255
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20.10.2026 10:02:12
SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TX Group von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in TX Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades TX Group-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das TX Group-Papier an diesem Tag bei 199.60 CHF. Wer vor 1 Jahr 1’000 CHF in die TX Group-Aktie investiert hat, hat nun 5.010 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 930.86 CHF, da sich der Wert eines TX Group-Papiers am 19.10.2026 auf 185.80 CHF belief. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 930.86 CHF entspricht einer negativen Performance von 6.91 Prozent.
TX Group wurde am Markt mit 1.90 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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