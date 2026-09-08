TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255
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08.09.2026 10:02:16
SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TX Group von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in TX Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der TX Group-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 154.40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.477 TX Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.09.2026 1’094.56 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 169.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +9.46 Prozent.
TX Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.76 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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