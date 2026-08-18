SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TX Group-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurde die TX Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 183.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die TX Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.464 TX Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der TX Group-Aktie auf 149.60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 817.49 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 18.25 Prozent.

Der Marktwert von TX Group betrug jüngst 1.60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch