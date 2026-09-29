TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255
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29.09.2026 10:02:12
SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TX Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in TX Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 29.09.2023 wurde die TX Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen TX Group-Anteile an diesem Tag bei 92.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10.811 TX Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen TX Group-Anteile wären am 28.09.2026 1’807.57 CHF wert, da der Schlussstand 167.20 CHF betrug. Damit wäre die Investition 80.76 Prozent mehr wert.
Am Markt war TX Group jüngst 1.74 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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