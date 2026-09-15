TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255
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15.09.2026 10:02:07
SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TX Group von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen TX Group-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurde das TX Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 162.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 61.728 TX Group-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 14.09.2026 10’555.56 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 171.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 5.56 Prozent vermehrt.
TX Group wurde am Markt mit 1.73 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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