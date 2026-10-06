TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255
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06.10.2026 10:02:12
SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TX Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen TX Group-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden TX Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die TX Group-Aktie bei 152.20 CHF. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die TX Group-Aktie investiert hat, hat nun 65.703 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 169.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’130.09 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11.30 Prozent zugenommen.
TX Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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