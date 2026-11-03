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|Profitabler TX Group-Einstieg?
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03.11.2026 10:02:17
SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TX Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in TX Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurde das TX Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 151.80 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die TX Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.659 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 190.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125.16 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25.16 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von TX Group belief sich zuletzt auf 1.92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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