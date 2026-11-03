SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TX Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das TX Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 151.80 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die TX Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.659 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 190.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125.16 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25.16 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von TX Group belief sich zuletzt auf 1.92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch