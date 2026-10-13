TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255
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13.10.2026 10:02:21
SPI-Wert TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TX Group von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in TX Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das TX Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 160.40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das TX Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.623 TX Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 109.98 CHF, da sich der Wert einer TX Group-Aktie am 12.10.2026 auf 176.40 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 109.98 CHF, was einer positiven Performance von 9.98 Prozent entspricht.
Der TX Group-Wert an der Börse wurde auf 1.80 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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