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|Rentables Thurgauer Kantonalbank-Investment?
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27.11.2026 10:02:31
SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 27.11.2025 wurden Thurgauer Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Thurgauer Kantonalbank-Aktie bei 157.50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 6.349 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 166.50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1’057.14 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 5.71 Prozent vermehrt.
Alle Thurgauer Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 656.86 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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