Thurgauer Kantonalbank Aktie 23135110 / CH0231351104
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21.08.2026 10:02:26
SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Thurgauer Kantonalbank-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Thurgauer Kantonalbank-Anteile letztlich bei 105.50 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 94.787 Anteilen. Die gehaltenen Thurgauer Kantonalbank-Aktien wären am 20.08.2026 15’308.06 CHF wert, da der Schlussstand 161.50 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53.08 Prozent angezogen.
Thurgauer Kantonalbank wurde am Markt mit 644.28 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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