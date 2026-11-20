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|Profitables Thurgauer Kantonalbank-Investment?
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20.11.2026 10:02:10
SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Thurgauer Kantonalbank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Thurgauer Kantonalbank-Aktien verdienen können.
Thurgauer Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 88.45 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1.131 Thurgauer Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Thurgauer Kantonalbank-Anteile wären am 19.11.2026 189.94 CHF wert, da der Schlussstand 168.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 89.94 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Thurgauer Kantonalbank einen Börsenwert von 681.48 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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