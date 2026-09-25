SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Thurgauer Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Thurgauer Kantonalbank-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Thurgauer Kantonalbank-Papier bei 92.30 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 10.834 Thurgauer Kantonalbank-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’706.39 CHF, da sich der Wert eines Thurgauer Kantonalbank-Papiers am 24.09.2026 auf 157.50 CHF belief. Damit wäre die Investition um 70.64 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Thurgauer Kantonalbank belief sich jüngst auf 626.33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch