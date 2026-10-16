SPI-Wert Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Thurgauer Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Thurgauer Kantonalbank-Aktie 106.00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 9.434 Thurgauer Kantonalbank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 160.50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1’514.15 CHF wert. Damit wäre die Investition 51.42 Prozent mehr wert.

Am Markt war Thurgauer Kantonalbank jüngst 636.69 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch